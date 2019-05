Addio all'archistar Ieoh Ming Pei, firmò la piramide del Louvre e il palazzo Lombardia

È morto all'età di 102 anni Ieoh Ming Pei, architetto cinese naturalizzato americano nota in tutto il mondo, e non solo per la piramide di vetro all'ingresso del Louvre di Parigi. Lo scrive il New York Times citando il figlio. È stato uno degli ultimi grandi maestri dell'architettura modernista. Ha lavorato con le forme astratte, usando la pietra, il calcestruzzo, il vetro e l'acciaio. Ha lasciato la sua firma su molti edifici, università e musei in tutto il mondo. In Italia ha realizzato Palazzo Lombardia.



Ha vinto il Premio Pritzker nel 1983 e nel 1992 il presidente George W. Bush gli ha conferito la medaglia presidenziale della Libertà.



