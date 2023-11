Ibrahimovic "annuncia" il ritorno al Milan: «Tic tac, tic tac». Ecco il ruolo (e cosa cambia per Pioli)

A poche ore dalla sfida più importante della stagione, economicamente parlando, del Milan contro il Psg, Ibrahimovic rompe il silenzio. «Tic tac, tic tac», ha scritto come didascalia sotto una fotografia (nella quale è a San Siro) pubblicata sul proprio profilo Instagram. E lo fa all’indomani dell’incontro decisivo con Gerry Cardinale, tornato in Italia dagli Stati Uniti per stare vicino ai rossoneri, impegnati da una partita da dentro o fuori in Champions.

tic tac tic tac pic.twitter.com/4eA07M73Dq — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 7, 2023