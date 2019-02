Michelle Hunziker: «La dentiera? Vi spiego perché non posso sedermi vicino ai caminetti»

Michelle Hunziker torna con un video su Instagram. La conduttrice svizzera ha risposto ad alcune illazioni che sarebbe state fatte sul suo sorriso smagliante. Sarebbe nato un tam tam social, dopo le dichiarazioni di un esperto che avrebbe affermato che secondo lui Michelle porta la dentiera. La risposta della conduttrice diventa virale.

Nel filmato, Michelle Hunziker afferma: «Nel corso della mia carriera mi è stato detto di tutto, che ho il naso rifatto, le labbra rifatte, ma adesso per la prima volta leggo su alcune testate che avrei addirittura la dentiera. Che la mia arcata superiore sarebbe finta. La forma è sicuramente genetica, ma la cura da noi in Svizzera parte dalle elementari. Ogni mese veniva a scuola un dentista che ci insegnava a lavarli bene e ci facevano la cura al fluoro. Per un ora non si poteva né mangiare né bere, ma grazie a questo trattamento io oggi non ho mai avuto nessun ​tipo di problema ai denti». E poi la stoccatina esemplare: «Però vi confesso che ho le ciapèt di legno. La forza di gravità non le intacca, ma non mi posso sedere vicino ai caminetti». Neanche a dirlo, il video ironico di Michelle fa il giro del web.



Hunziker attesa ospite a Sanremo (Ansa). Al festival di Sanremo è confermata anche la presenza di Eros Ramazzotti. L'artista si aggiunge alla pattuglia degli ospiti già annunciati per la 69/a edizione della manifestazione (5-9 febbraio): Andrea Bocelli e suo figlio Matteo, Luciano Ligabue, Pierfrancesco Favino, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Elisa, Giorgia, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Michelle Hunziker.

