Hugo Maradona, morto a Napoli il fratello minore di Diego: arresto cardiaco mentre era in casa

Hugo Maradona, il fratello minore di Diego, è morto a 52 anni. È stato stroncato da un arresto cardiaco mentre era nella sua casa in zona Flegrea a Monte di Procida, in provincia di Napoli: inutile l'intervento dei medici, che non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Se ne va poco più di un anno dopo il Pibe de Oro, avvenuto il 25 novembre 2020 in Argentina. Di recente si era candidato come consigliere comunale nelle liste di Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra poi non eletto.

APPROFONDIMENTI POLITICA Comunali Napoli, Hugo Maradona si candida IL CASO Maradona, la figlia Giannina choc NAPOLI Video RAI1 Maradona, il fratello Hugo in lacrime a Domenica In.... PERSONE Maradona, la figlia Dalma contro l'avvocato:...

Maradona, il fratello Hugo in lacrime a Domenica In. «Diego era un padre, ma non lo vedevo da 2 anni»

La carriera: fu acquistato anche dal Napoli

Argentino di nascita, residente a Napoli negli ultimi anni, era quasi dieci anni più giovane del fratello Diego. Hugo ne aveva seguito le orme sui campi da calcio: era passato dall'Argentinos Juniors prima di una stagione a Napoli nel 1987-88. Quindi il trasferimento all'Ascoli con alterne fortune, ha vestito anche le maglie di Rayo Vallecano e Rapid Vienna in Europa. Profondo il cordoglio dei napoletani che erano molto legati a lui.

Poco dopo la notizia è arrivata anche la nota del club azzurro: «Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia Maradona e si uniscono al dolore per la scomparsa di Hugo».

Di Diego disse: «Era un secondo padre»

Un anno fa fu ospite a fine novembre di Domenica In e a Mara Venier raccontò il suo rapporto col fratello Diego poco dopo la morte: «Era come un secondo padre, ora è con mamma e papà. Nonostante abbia avuto tutti i problemi del mondo e si faceva male da solo, Diego era una persona buona».