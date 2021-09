Hugh Jackman, morto il papà. Il dolore dell'attore: «Era straordinario, adesso è in pace insieme a Dio»

È morto Christopher John Jackman, papà di Hugh Jackman. Ad annunciarlo è stato l'attore con un post su Twitter poche ore fa, nel giorno nel quale in Australia si festeggia la festa del papà. «Lui mi ha insegnato tutto. Era straordinario», ha scritto la star di Hollywood dando la notizia a tutti i suoi follower.

APPROFONDIMENTI PERSONE Morto Jean-Paul Belmondo, l'attore francese aveva 88 anni:... IL LUTTO Dodi Battaglia, morta la moglie Paola: «Ci ha... MILANO Guenda Goria ricoverata per endometriosi come Giorgia Soleri VENEZIA Can Yaman, addio a Diletta Leotta: a Venezia l'attore sorride AMICI Sangiovanni e Giulia si sono lasciati? Lui si sfoga

L'interprete australiano, che compirà il mese prossimo 53 anni, era tornato a casa lo scorso giugno, forse proprio per accudire suo padre. «Oggi nelle prime ore della festa del papà, mio ​​padre, in pace, è morto», così l'attore con un post allegato al quale ha caricato anche una sua foto. Aveva 84 anni.

Morto Jean-Paul Belmondo, l'attore francese aveva 88 anni: il cinema francese perde una delle sue stelle

«Sono profondamente triste, ma anche pieno di gratitudine e amore. Mio padre era, in una parola, straordinario. Ha dedicato la sua vita alla sua famiglia, al suo lavoro e alla sua fede. Prego perché adesso è in pace insieme a Dio». Questa la didascalia pubblicata insieme alla foto del signor Christopher John Jackman.

In the early hours of Father’s Day (AU), my Dad peacefully passed away. And whilst there is deep sadness, I’m filled with such gratitude and love. My Dad was, in a word, extraordinary. He devoted his life to his family, his work and his faith. I pray he’s now at peace with God. pic.twitter.com/owdQuXnv6N

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 6, 2021