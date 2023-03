Hugh Jackman, la dieta per diventare Wolverine: 6 pasti da 8mila calorie al giorno , ecco cosa mangia

Interpretare un supereroe non è una cosa facile. Lo sa bene Hugh Jackman che in questo periodo è alle prese con la preparazione per Deadpool 3 in cui vestirà nuovamente i panni del più famoso dei personaggi che ha interpretato nella sua carriera, ossia Wolverine, il supereroe della Marvel. Sono passati 23 anni da quando lo ha interpretato per la prima volta in X-Men di Bryan Singer e poi nel corso degli anni ha rimesso i panni del celebre mutante per molte volte. La difficoltà sta ovviamente nel recuperare ogni volta una forma fisica da supereroe e per farlo l'attore australiano deve stare attentissimo al sonno, l'allenamento, l'alimentazione e il recupero e ogni giorno ripetere sempre la stessa routine. Vediamo come si sta preparando.

Cosa mangia

Hugh Jackman, protagonista pluripremiato di Les Misérables, ha recentemente postato su Twitter la misteriosa foto di alcune vaschette per cibo d'asporto opportunamente etichettate. Di cosa si tratta? Le vaschette riportavano questa descrizione: «Bulking. A day in the life. Thank you Chef Mario for helping me stay healthy and properly fed whilst... Becoming. Wolverine. Again». L'attore 55enne, che sarebbe proprio in questi giorni impegnato in un workout intensivo in vista delle prossime riprese del film Marvel Deadpool 3 (Jackman interpreterà due versioni di Wolverine?), ha ironizzato sul nome del suo personaggio: “Wolverine” infatti è traducibile dall'inglese anche con “ghiottone”, ha così ringraziato lo chef che lo segue per avergli fornito un pasto sano.

La dieta





Si tratta di sei pasti iperproteici con tanto di riferimento alle calorie ingerite: branzino con riso vegetariano e salsa alle erbe (2.000 calorie), salmone Chinook della Patagonia con patate (2.100 calorie), due hamburger di pollo con patate dolci (circa 1.000 calorie ciascuno) e due controfiletti con noodles (1.100 calorie ciascuno).



Anche se le riprese inizieranno il prossimo 1 Maggio 2023, pare che il piacente attore australiano stia seguendo un regime alimentare ferreo già da diversi mesi, come si è lasciato scappare con il conduttore Stephen Colbert durante un'apparizione in The Late Show lo scorso gennaio. “Sto mettendo massa, al momento mi nutro con circa 4.500-5.000 calorie al giorno” avrebbe dichiarato, ammettendo anche di aver indossato un cardiofrequenzimetro per le riprese di Music Man. “La mia allenatrice ha voluto sapere su cosa stesse lavorando e in quel periodo bruciavo 1.500 kcal durante lo spettacolo, lo facevo otto volte a settimana, quindi voleva che mangiassi di più. Mangiavo 4.500 kcal al giorno e vi assicuro che non era carino. Ora sto mangiando e allenandomi”.