Hoara Borselli scippata in centro a Roma: «Erano le 14, un uomo in scooter mi ha strappato la borsetta in mezzo alla folla»

Hoara Borselli vittima di uno scippo in pieno centro a Roma. La giornalista lo ha raccontato sul suo profilo Instagram: erano le 14 di ieri, 20 aprile, quando all'incrocio fra via di Ripetta e via del Corso la borsa le è stata sottratta con la forza da un uomo a bordo di uno scooter. Hoara Borselli racconta la dinamica: «È stata come la scena di un classico del cinema - dice in un video - Ho sentito una botta sulla spalla, ero in mezzo alle persone. Ho pensato ad un urto e mi sono girata per capire, giusto il tempo di vedere uno scooter con un uomo a bordo che mi aveva affiancata e mi sono ritrovata senza borsa. Ciò che mi ha stupita è la perfezione dei movimenti: un botta per far allentare la presa e hanno agguantato la borsa».

Lo sfogo della giornalista prosegue così: «In 13 anni che vivo a Roma non mi era mai capitato, secondo me a Roma e Milano c'è un serio problema di sicurezza ma non è un problema di presenza di forze dell'ordine che ci sono e sono ben visibili, ma di quel senso di impunità che spinge borseggiatori e delinquenti in genere a commettere reati. Se li prendono sanno bene che rischiano poco e nulla e la responsabilità è della politica. Anzi, di una certa parte politica».

Infine, Hoara Borselli nel suo video denuncia l'indifferenza della gente che ha assistito alla scena: «La reazione delle persone che hanno assistito è stata di normalità. Se fosse accaduto anni fa avrebbe suscitato almeno indignazione, solidarietà, anche attenzione, invece si sono limitate a guardare ad andare avanti per la loro strada e questo è grave, è entrato nella normalità quotidiana, ci siamo assuefatti alla delinquenza».