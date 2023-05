La matita di Hitler all'asta per 92mila euro: era un regalo di Eva Braun

Eva Braun la regalò al Fuhrer per il suo 52mo compleanno. Ora quella matita portamine placcata in argento e appartenuta ad Adolf Hitler, sarà messa all'incanto: la vendita potrebbe raggiungere tra le 50mila e 80mila sterline (circa 60-90 mila euro). Secondo la casa d'aste Bloomfield Auctions che segue l'operazione, sarebbe questa la cifra che potrebbe essere raggiunta a Belfast il 6 giugno prossimo.

La matita, originariamente acquistata da un collezionista a un'asta nel 2002, è lunga 8,5 centimetri ed ha le iniziali 'AH' incise nella parte superiore mentre sul lato c'è la scritta 'zum 20 april 1941 her zlichst eva' (il 20 aprile 1941 sinceramente eva). In vendita anche una fotografia originale di Hitler firmata dal dittatore.

Il commercio di oggetti legati al nazismo crea polemiche, come è stato di recente per la vendita all'asta dei gioielli appartenuti alla miliardaria austriaca Heidi Horten, il cui marito tedesco fece fortuna sotto i nazisti.

Karl Bennett, direttore della casa d'aste Bloomfield Auctions che si occuperà della vendita della matita di Hitler a Belfast il 6 giugno, ha espresso comprensione verso simili problematiche.

Tuttavia, ha aggiunto «per me, come collezionista di alto livello di articoli militari, si preserva un pezzo del nostro passato e dovrebbero essere trattati come oggetti storici, non importa se la storia a cui si riferiscono è stata una delle più oscure e controverse».