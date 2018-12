Heidi Klum, il selfie a letto dopo la passione con il cantante dei Tokio Hotel: «Ho detto sì»

Ultimo aggiornamento: 31 Dicembre, 02:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho detto sì». È così cheha annunciato ai followers di aver accettato la proposta di matrimonio di, il cantante dei, molto più giovane di lei. I due hanno una relazione dalla scorsa primavera, ma sarebbero già pronti al grande passo. Innamoratissimi e complici, condividono sui rispettivi canali social gli scatti del loro amore e delle loro coccole.Nell'ultima foto, rigorosamente in bianco e nero, entrambi sono a letto semi nudi. Inequivocabile la didascalia "beatitudine". Sembra, infatti, che i due si siano fotografati dopo la passione e si abbracciano teneramente. Nella fotografia precedente appare in primo piano il sorriso della modella e accanto il dito con l'anello di fidanzamento. «I said Yes (Ho detto sì)», le parole che accompagnano la foto.Non si tratta delle prime nozze per la donna. La Klum ha 44 anni e ha avuto quattro figli: Leni da Flavio Briatore e Lou, Henry, Johan e Taiwo nati dal suo matrimonio con il cantante Seal. Il promesso sposo, invece, ha 29 anni.