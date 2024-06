Domenica 9 Giugno 2024, 06:40

L'ex modella di Victoria's Secret Heidi Klum, 51 anni, e l'ex marito musicista Seal, 61, sono tornati insieme. Non come coppia – divorziati nel 2012, hanno entrambi un nuovo partner - ma come genitori orgogliosi del diploma di scuola superiore del loro figlio Henry, 18 anni, che hanno festeggiato venerdì scorso, insieme, al Pacific Palisades in California. La tedesca Klum ha partecipato alla cerimonia insieme al marito, il chitarrista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz, 34 anni, sposato nel 2019, mentre Seal era accompagnato dalla sua assistente e fidanzata (dal 2021) Laura Strayer, 47. Gli ex coniugi si sono mostrati bendisposti e di buon umore, lei in blazer gessato rosa pallido e pantaloni abbinati, lui con un completo nero e una camicia bianca.

Klum e Seal non hanno posato insieme per le foto, preferendo farsi accompagnare dai rispettivi nuovi partner negli scatti ufficiali. Oltre che di Henry, i due sono genitori di Johan, 17 anni, e Lou, 14: Seal è padre adottivo della figlia di Heidi, Leni, 20. avuta con l'ex compagno Flavio Briatore. Nel 2012 avevano annunciato la loro intenzione di divorziare con queste parole: «Sebbene abbiamo goduto di sette anni di matrimonio molto amorevoli, leali e felici, dopo un lungo esame di coscienza abbiamo deciso di separarci. Abbiamo avuto un profondo rispetto l'uno per l'altra durante tutta la nostra relazione e continuiamo ad amarci molto, ma ci siamo allontanati. La protezione dei figli rimane la nostra massima priorità».