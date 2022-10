Harry e William, ecco perché il futuro re d'Inghilterra non potrà mai perdonarlo (e la pace è lontana)

Lunedì 17 Ottobre 2022, 09:50

Mentre cresce l'attesa per l'incoronazione di Re Carlo III, il prossimo 6 maggio, si torna a parlare del principe Harry e del suo rapporto compromesso con il fratello William, futuro Re d'Inghilterra. Cresce l'attesa anche per il libro autobiografico di Harry, ormai prossimo all'uscita e che promette di far tremare il palazzo con alcune indiscrezioni: l'opera avrebbe il potere di incrinare ancora di più i rapporti in famiglia, come se non fossero già compromessi. A Us Weekly, l'autore di un altro libro sulla famiglia reale inglese appena pubblicato, The New Royals, è convinto che William non possa completamente perdonare il fratello dopo che Harry si è ritirato assieme a Meghan Markle dai doveri reali. Questo perché William e la sua famiglia si sono ritrovati "al centro della scena molto prima di quando sarebbe stato altrimenti". E stando a quanto ci si aspetta di leggere nel libro di Harry, le cose non potranno di certo migliorare.

