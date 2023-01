Harry: «William mi ha sbattuto a terra dopo la lite con Meghan Markle». Cosa è successo

Giovedì 5 Gennaio 2023, 11:04

Secondo le solite indiscrezioni che arrivano sull’argomento, nel suo nuovo libro di memorie, il principe Harry avrebbe raccontato di aver subito un'aggressione fisica da parte del principe William. Il tutto sarebbe avvenuto dopo uno scontro avuto con il fratello maggiore per i commenti sul comportamento di Meghan Markle. Quanto ci sarà di vero in queste affermazioni? E, soprattutto, oltre ad essere nel libro, corrisponderanno davvero alla realtà? Photo Credits: Kikapress; music: “Summer” from Bensound.com

