La Regina Madre - ovvero Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, moglie di re Giorgio VI, regina consorte del Regno Unito dal 1936 al 1952, madre dell'attuale sovrana Elisabetta II e della principessa Margaret - era molto vicina ai suoi nipotini, William e Harry, e aveva pensato al loro futuro, molto prima di morire, 19 anni fa. Per questo - informa il Daily Mirror - aveva depositato in un fondo fiduciario una parte del proprio patrimonio; ma al momento della successione, la somma destinata a Harry è risultata superiore a quella riservata a William. E in un momento in cui i due fratelli sono ancora divisi dalla “fuga” in America della coppia Harry-Meghan, e dallo scandalo suscitato dall’intervista a Oprah Winfrey, questa notizia sta facendo molto rumore in Gran Bretagna. Anche perché Harry sta cercando di riavvicinarsi a William e al padre Carlo, ma finora senza successo.

Al momento della sua morte, nel 2002, a 101 anni, la Regina Madre aveva lasciato ai due fratelli un patrimonio di 14 milioni di sterline, vale a dire 16,38 milioni di euro al cambio attuale. Ma il più giovane, Harry, ha avuto gran parte della somma.

Per capire come mai, il Mirror ha analizzato come funzionano le finanze della casa reale. Alla morte dell’attuale regina, quando secondo le norme sulla successione Carlo diventerà re, William sarà il prossimo principe di Galles. Questo significa che avrà il controllo del ducato di Cornovaglia, e del suo fondo privato che finanzia direttamente le attività pubbliche e di beneficenza dell’erede al trono. Harry, invece, non avrà nulla di tutto questo. Si tratta quindi di una scelta ovvia, secondo gli esperti, che beneficia il fratello minore che avrà meno privilegi.

L’eredità ricevuta dalla Regina Madre, assieme a ciò che ha ricevuto alla morte di sua madre, la principessa Diana, hanno aiutato Harry a intraprendere la sua nuova vita in America con la moglie Meghan Markle, quando l’anno scorso la coppia ha lasciato il Regno Unito.

Diana aveva lasciato ai suoi figli quasi 13 milioni di sterline. Ma questa somma, dopo anni di investimenti oculati, è arrivata a oltre 20 milioni di sterline, quando i fratelli hanno raggiunto la maggiore età e il patrimonio è stato diviso equamente tra i due.

Harry aveva parlato dell’eredità della madre, nell’intervista a Oprah, specificando che quando aveva lasciato la casa reale, era stato “tagliato fuori” economicamente, anche se Meghan e il figlio Archie dipendevano da quei fondi. Harry aveva detto: “Se non fosse stato per quello che mi ha lasciato mia mamma non ce l’avremmo fatta”. Ma Harry non ha fatto parola di quanto le aveva lasciato la Regina Madre.