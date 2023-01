Spare, Harry e la vita da "ruota di scorta": «Gli dicevano: William deve mangiare più di te, lui sarà re», cosa svela l'ex maggiordomo reale

Lunedì 16 Gennaio 2023, 09:52

L'ex maggiordomo reale, Paul Burrell, ha rilasciato un'intervista al The Sun spiegando quando e perché sarebbe iniziato l'astio tra i due figli di Carlo e Diana. Harry, nella biografia "Spare", parla a lungo del rapporto con William, primogenito e futuro re, e del suo ruolo di "rimpiazzo" e ruota di scorta. Dagli anni dell'infanzia, fino ai primi giorni di scuola e oltre. Secondo Burrell, Harry a cominciato a covare un risentimento nei confronti del fratello maggiore a partire dall'alimentazione: William, infatti, sarebbe stato nutrito con più salsicce rispetto a lui, tanto che una delle loro tate gli avrebbe spiegato che "William ha bisogno di mangiare più di te. Un giorno lui diventerà re". Queste differenze sottolineate in ogni aspetto della loro vita avrebbero alimentato in Harry tensione e rancore, sentimenti che sarebbero poi sfociati in atteggiamenti irrequieti e chiassosi.

