Harry e quel particolare "privato" raccontato dalla sua prima fidanzata

Martedì 7 Febbraio 2023, 12:51

Sasha Walpole, che ha affermato di essere la donna con cui il Principe Harry ha perso la verginità nel 2001, ha dichiarato che avrebbe preferito essere avvisata prima che l'episodio fosse raccontato nel libro "Spare". "Forse, Harry avrebbe potuto pensarci prima di pubblicare il libro. Avrebbe potuto trovarmi e avvisarmi se avesse voluto" ha spiegato la donna, che oggi ha 40 anni e due figli. Sasha Walpole ha affermato che non si sarebbe mai fatta avanti se il Duca avesse evitato di fornire dettagli sull'episodio. Un amico del principe Harry lo ha difeso, dichiarando al Telegraph che Harry non ha incluso nel libro "nessun dettaglio identificabile" sulla sua prima amante. Tuttavia, Sasha Walpole ha sottolineato che il principe Harry aveva il diritto di scrivere quello che voleva, ma che le persone che erano lì quella notte o che appartenevano alla stessa cerchia di amici sarebbero state in grado di capire che si trattava di lei. Photo: Kikapress music: “Summer" from Bensound.com

