Funerali Elisabetta, la commozione di Harry: il duca di Sussex in lacrime nell'abbazia di Westminster

Alla fine, nonostante le polemiche che lo hanno coinvolto, come ci si poteva aspettare il principe Harry non ha retto alla commozione. Come riportano diversi tabloid inglesi il secondo figlio di Re Carlo III è stato visto in lacrime durante il funerale della regina Elisabetta II.

Funerali Elisabetta, Harry (senza divisa) e Meghan alla cerimonia vestiti di nero

HARRY AI FUNERALI

Il duca di Sussex indossava un abito da lutto ed è apparso particolamente emozionato. Sulla strada per il funerale, Harry mostrava un aspetto cupo mentre veniva portato in una Range Rover da Wellington Arch, giù per Constitution Hill e su The Mall verso St James' Palace. Harry, che ha recentemente compiuto 38 anni, si è unito a suo fratello il Principe di Galles e ad altri reali in eventi commemorativi insieme a sua moglie Meghan Markle da quando la regina è morta l'8 settembre. Sabato, al principe Harry è stato concesso un permesso speciale per indossare i suoi colori militari per una veglia di riposo organizzata dai nipoti di Sua Maestà alla Westminster Hall.