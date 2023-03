Harry e Meghan e il problema del nome della figlia Lilibet: il duca lo ha sempre saputo

Giovedì 9 Marzo 2023, 11:12

Un autore ed esperto reale, Tom Quinn, ha dichiarato come sia "incredibile" che il principe Harry non avesse previsto che avrebbe "causato problemi" utilizzare il soprannome della regina Elisabetta II, Lilibet, come nome per sua figlia. Quinn ha ricordato nel suo libro "Guilded Youth" proprio il caos suscitato quando il duca e la duchessa di Sussex annunciarono che la loro figlia si sarebbe chiamata Lilibet 'Lili' Diana. Sebbene Quinn abbia suggerito che sia Meghan che Harry volessero semplicemente rendere omaggio alla sovrana, è convinto anche che il Duca avesse sicuramente maggiori informazioni della moglie per prevedere i problemi con l'uso del soprannome Lilibet. L'autore ha scritto nel suo libro: "[Harry] sapeva che appropriarsi del soprannome d'infanzia tanto amato dalla sovrana sarebbe stato percepito da molti come mancanza di rispetto e invadenza, cosa che non sarebbe avvenuta se avessero chiamato la loro figlia Elizabeth". Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

