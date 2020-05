Il principe Harry senza amici e senza lavoro: «A Los Angeles si sente perso»

Solo, senza amici e senza lavoro. Non basta vivere in una villa da urlo a Los Angeles con una bella moglie e un figlio piccolo: il principe Harry, secondo quanto riferito da una fonte all'edizione Usa di Vanity Fair, sarebbe a pezzi.

Contrariamente a Meghan Markle, Harry infatti non conosce molta gente negli Stati Uniti e i suoi grandi amici sono rimasti in Inghilterra. A questo c'è da aggiungere che al momento Harry non sembra avere molto da fare: gli Invictus Games, il suo grande must, sono saltati a causa del virus e per ora si occupa solo di sostenere una fondazione creata dalla consorte. Insomma, sembra non sia un gran momento per il Duca del Sussex che ha avuto sempre una vita ben organizzata e scandita (anche) da impegni reali e che ora si ritrova in terra straniere con le mani in mano. «Questo è un momento molto strano per tutti - ha spiegato la fonte di Vanity Fair - ma penso che Harry trovi la sua vita priva di struttura. Non ha amici a Los Angeles come Meghan e non ha un lavoro. Quindi è come se fosse senza timone, ma non sarà sempre così, e lui lo sa».



La nota positiva è che il Duca avrebbe fatto pace con il reale fratello William complici (anche) le videochiamate per i compleanni dei nipotini e la preoccupazione per il contagio del principe Carlo, che comunque è prontamente guarito. Che un ritorno in Uk sia in vista?

