Meghan Markle e il primo incontro con Kate: «Io abituata ad abbracciare, lei invece...»: le critiche nella serie Netflix

Giovedì 15 Dicembre 2022, 12:00

Tra poche ore Netflix rilascerà gli ultimi episodi della docuserie dedicata alla storia del Principe Harry e Meghan Markle. Intanto, corrispondenti ed esperti della Famiglia Reale Inglese stanno muovendo alcune accuse contro i due per il trattamento riservato a Kate e William. Alcune frasi pronunciate da Harry sono state ritenute ingiuste e rivolte proprio verso i due: ad esempio, le critiche verso il trattamento delle donne che entrano nella Famiglia Reale sono sembrate un attacco verso Kate, così come i racconti di Meghan del primo incontro con i Principi del Galles che, abituata ad “abbracciare le persone”, ha dipinto Kate come una donna vittima della formalità del Palazzo. “Loro appaiono come persone rilassate che volevano modernizzare la monarchia […] ma bisogna rispettare alcuni dei toni – principalmente arcaici – al suo interno” hanno dichiarato Zoe Forsey e Russell Myers, ospiti del podcast del Daily Mirror.

