Harry e Meghan, la regina Elisabetta non è stata informata sulla scelta del nome Lilibet in suo onore. Ecco come ha reagito

Altre polemiche in casa reale. La scelta del nome della piccola arrivata in casa di Harry e Meghan Markle Lilibet, ho è stato ben visto dalla Regina. Se il nipote del principe Filippo e la consorte pensavano di mettere pace in casa con questo nome, in onore della sovrana stessa, diciamo che il tentativo è stato un vero e proprio fallimento. Harry e Meghan non hanno mai chiesto il permesso alla regina Elisabetta di usare il suo soprannome, Lilibet, per il nome della loro secondogenita, nata qualche giorno fa a Los Angeles.

APPROFONDIMENTI IL CASO Meghan, telefonata con Kate ROYAL FAMILY Harry esulta, cos’ha fatto la Regina dopo la nascita PERSONE Foto ROYAL BABY Meghan, nata Lilibet Diana. La regina Elisabetta informata da...

'They've got the domain.' @angelalevin1 says Harry & Meghan have got the domain for Lilibet Diana during a debate with @susannareid100 , @richardm56 and @afuathescot about the Duke and Duchess of Sussex's decision to name foundations after their children. pic.twitter.com/G1sB5NqqN1

Le fonti

Lo rivela una fonte di Buckingham Palace alla Bbc smentendo le speculazioni di alcuni media. Harry e la regina hanno parlato al telefono poco prima della nascita ma «il nome» della piccola «non è mai stato menzionato». Il soprannome Lilibet è molto caro alla sovrana: coniato quando era solo una bambina e non riusciva a pronunciare Elizabeth, era il modo in cui la chiamavano il nonno George V e Filippo.

'I think it's quite rude to her Majesty the Queen.'

Royal biographer @angelalevin1 reacts to Harry and Meghan's decision to call their daughter Lilibet.

She tells @susannareid100 & @richardm56 that using the Queen's 'private nickname is quite demeaning.' pic.twitter.com/yCED8Ti2A5

— Good Morning Britain (@GMB) June 7, 2021