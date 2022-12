Harry: «Non volevo che Meghan rivivesse la storia di mia madre». Ecco quando esce la docuserie su Netflix

Harry e Meghan tornano all'attacco della Royal Family con un nuovo trailer del loro documentario. «Ero terrorizzato. Non volevo che la storia si ripetesse», confida il principe mentre scorrono sullo schermo immagini della madre lady Diana. Gli fa eco la moglie, girandosi dalla macchina a guardare un'auto che li insegue: «Capii che nessuno mi avrebbe protetto».

Re Carlo III, da Harry solo mail e niente telefonate. «Non sono una banca»

Harry e Meghan, quando esce la serie Netflix?

L'attesissima docuserie uscirà giovedì 8 dicembre: tre mesi esatti dalla scomparsa della regina Elisabetta. Secondo insider reali, la serie allargherà lo screzio tra Harry e il fratello William: il trailer fa seguito a quello che venerdì ha rubato la scena al viaggio americano dell'erede al trono per la consegna a Boston dei premi ambientalisti Earthshot. «C'è una guerra contro Meghan», accusa Jenny Afia, che ha difeso in tribunale la duchessa dalle accuse di bullismo del 'Mail on Sunday'. Le fa eco l'uomo di affari vicino ai Sussex, Christopehr Bouzy: «È un fatto di odio. È un fatto di razza». Harry tira le somme: «È un gioco sporco».

Domani i duchi, su cui da tempo i rotocalchi ricamano tra voci di tradimenti e imminenti separazioni, riceveranno a New York da Kerry Kennedy (una delle figlie di Rfk) un premio umanitario per le loro posizioni anti-razzismo. Neanche a farlo apposta, la scorsa settimana re Carlo ha dovuto silurare la dama di compagnia della madre, Lady Susan Hussey, che aveva fatto domande razziste a un'ospite di colore durante un ricevimento. Se Harry e Meghan, come pare, torneranno a mettere in croce la Royal Family, anche stavolta la reazione della monarchia «sarà rapida e robusta», ha spifferato una fonte del Daily Mirror.

Harry: «Non volevo che Maghan rivivesse la storia di mia madre»

Il trailer parte con il fidanzamento da fiaba: Meghan, dice il conduttore Piers Morgan, «sta diventando una royal rockstar». Improvvisamente le cose cambiano. «C'è una gerarchia in famiglia», spiega Harry davanti una foto sul balcone di Buckingham Palace in cui loro sono relegati in terza fila. «Ci sono fughe di notizie, ci sono anche fughe di notizie inventate», dice ancora il principe attaccando in un colpo la famiglia e i tabloid. Harry rivisita la tragedia di Diana. Parla delle difficoltà della madre a inserirsi nella 'Firm', del «dolore e della sofferenza delle donne che sposano membri di questa istituzione». Afferma di esser stato «terrorizzato» nei primi tempi del matrimonio: «Non volevo che la storia si ripetesse».

Il documentario uscirà prima del previsto: molti pensavano che la morte di Elisabetta lo scorso 8 settembre avrebbe imposto una pausa almeno fino al prossimo anno. Netflix, che ha pagato ai Sussex cento milioni di dollari per l'esclusiva sulla storia, non ha voluto aspettare. Non lo aveva fatto neanche per la controversa quinta stagione di 'The Crown', che in novembre aveva messo in piazza la crisi matrimoniale del nuovo re e di Diana.