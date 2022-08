Il Principe Harry ha in pugno Carlo, secco no alla richiesta sul libro: cosa rischia il futuro Re

Martedì 2 Agosto 2022, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 10:59

LOLNEWS.IT - Il Principe Carlo e suo figlio Harry hanno ancora molte questioni personali e familiari da dirimere e secondo gli osservatori reali i nodi non verranno al pettine nel giro di poco. Si consideri, infatti, il rapporto pressoché glaciale riportato dai media tra il futuro Re d’Inghilterra e il duca di Sussex, nonostante ci sia effettivamente stato un incontro prima del Giubileo di Platino e uno durante. Stando infatti a quanto emerge dalle parole di Neal Sean, i due si sarebbero visti durante la visita a sorpresa dei Sussex alla Regina mentre erano diretti agli Invictus Games in Olanda. Tuttavia il Principe Harry avrebbe nettamente rifiutato di assecondare una specifica richiesta: "Harry si è rifiutato di parlare di ciò che ha scritto nel suo libro". Ecco cosa rischia Carlo (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

