Harry e Meghan innamorati alla partita dei Lakers: le tenere foto (che smentiscono la crisi)

Harry e Meghan, più innamorati che mai. I duchi del Sussex, dopo parecchi mesi in cui non si facevano vedere insieme alimentando voci di una presunta crisi, sono stati fotografati vicini durante la partita di playoff Lakers-Grizzlies, lo scorso lunedì 24 aprile.

Harry e Meghan insieme

L'incoronazione di Re Carlo III è sempre più vicina, il prossimo 6 maggio infatti il Principe Harry volerà a Buckingham Palace per assistere alla cerimonia in onore del nonno, mentre Meghan Markle rimarrà a Montecito in California insieme ai figli Archie e Lilibeth. Prima della partenza, tuttavia, i duchi si sono concessi un po' di relax lontano dai figli.

Gli sguardi complici

Harry e Meghan sono stati ripresi dal maxi schermo dello stadio mentre si scambiavano dolci effusioni d'amore. Non mancano gli sguardi complici che sicuramente spazzano via ogni voce su una presunta crisi di coppia.

Tuttavia, non mancano nemmeno le occhiate di imbarazzo: Harry, infatti, ha provato a dare un bacio alla sua Meghan ricevendo però un dolce rifiuto. Lei, al contrario, gli mette una mano intorno al braccio e sorride come un'adolcescente innamorata al primo appuntamento.