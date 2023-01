Harry e la gaffe su Meghan Markle: il principe si affretta a correggere l'errore

Lunedì 2 Gennaio 2023, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 12:39

Durante la docuserie di sei episodi andati in onda su Netflix, Harry e Meghan hanno raccontato la loro storia, dagli inizi della loro conoscenza fino al trasferimento in California, passando ovviamente attraverso i ricordi dedicati al matrimonio. Proprio a riguardo del matrimonio, celebrato nella Cappella di San Giorgio a Windsor, Harry ha raccontato il momento in cui ha atteso Meghan all'altare. La regista, Liz Garbus, ha chiesto a Harry: "Cosa ti è passato per la testa quando l'hai vista arrivare?" e il principe ha subito risposto: "Guarda… guardami, guarda cosa ho", prima che Meghan intervenisse, ridendo. Harry ha aggiunto: "Guarda cosa ho… guarda cosa ho trovato… Il mondo ci stava osservando, ma quando eravamo all'altare eravamo soltanto noi due". Russell Myers, durante il podcast "Pod Save The King", ha spiegato che secondo lui il principe si è corretto dopo essere sembrato "un po' misogino" con le sue parole. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

