Harry e Meghan Markle, tutto pronto per la festa (esclusiva) di Lilibet: ma lui dovrà tornare in Inghilterra

Harry e Meghan si stanno preparando per celebrare un importante evento nella loro casa in America, in California, prima di tornare nel Regno Unito. L'ultima apparizione pubblica del principe e della principessa di Sussex risale all'inseguimento (vero o solo temuto) avvenuto a New York qualche settimana fa, dove alcune vetture con dei paparazzi a bordo avrebbero inseguito per oltre due ore la coppia che viaggiava nella propria auto dopo aver lasciato la sede dei Woman of Vision Award 2023, dove Meghan Markle è stata premiata.

La coppia da allora si è ritirata nella propria residenza a Montecito per stare con i figli e festeggiare le ricorrenze come, ad esempio, i compleanni. Dopo la festa per il compleanno del figlio Archie, che ha compiuto 4 anni nel giorno dell'inconorazione di Re Carlo III, ora si avvicina la data del compleanno della piccola Lilibet, che compirà due anni il prossimo 4 giugno. Mamma e papà sono, infatti, alle prese con i preparativi per questo evento. Subito dopo, tuttavia, il principe Harry dovrà lasciare la sua famiglia per recarsi nuovamente nel Regno Unito. Andiamo a vedere come procede l'organizzazione della festa della piccola Lilibet e il motivo del ritorno del principe Harry in Inghilterra.

Il compleanno di Lilibet

Il compleanno della principessina Lilibet si avvicina e la mamma Meghan Markle sta preparando una festa super esclusiva per la piccola. La duchessa di Sussex è solita pianificare feste private per il compleanno dei loro figli. Nel documentario Netflix, Harry&Meghan, sono state mostrate delle scene inedite di Meghan mentre curava ogni dettaglio per il primo compleanno di Lilibet, organizzando, addirittura, una caccia alle uova di cioccolato.

Dopo il grande giorno dedicato alla piccola Lilibet, però, Harry sarà costretto a lasciare la sua famiglia in America perché si dovrà recare nel Regno Unito per testimoniare in merito alla sua denuncia contro Mirror Group Newspapers (MGN) per una presunta raccolta illegale di informazioni.

Il principe Harry ha più volte fatto sapere che non ama staccarsi dalla sua famiglia: stavolta, tuttavia, la rinuncia a trascorrere del tempo con i suoi bambini è dovuta a quella che ritiene essere un giusta causa, messa in atto proprio al fine di salvaguardare la sua famiglia (e la sua privacy) dall'assalto dei paparazzi.