Harry e Meghan, Re Carlo III deciso a fermare il figlio sull'uscita del libro: la richiesta esplosiva

Lunedì 3 Ottobre 2022, 10:16

LOLNEWS.IT - Sin dall’annuncio iniziale sulla realizzazione del libro di memorie, il Principe Harry aveva scosso la Royal Family portando alla luce i segreti finora taciuti sulla morte di Diana e il rapporto con Carlo, William e Camilla. Ora che il padre è diventato Re, il 73enne ha bisogno di dare al mondo una dimostrazione della propria forza, ma l’autorità che la Corona gli fornisce non sembra avere grandi effetti se anche la neo Premier Liz Truss lo ha escluso dall’imminente vertice Cop 27 sul cambiamento climatico. Re Carlo III ha dunque un’altra spinosa questione da trattare subito prima che passi per il monarca più debole e accomodante della storia: arginare suo figlio Harry e la voglia di vendetta che lo spinge a pubblicare le sue più recondite memorie. La mossa segreta del Sovrano contro il memoir (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

