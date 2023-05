Harry e Meghan Markle, incidente in auto sfiorato. «Inseguimento dei paparazzi quasi catastrofico durato due ore»

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti in un «inseguimento in auto quasi catastrofico» negli Stati Uniti, ha detto il loro portavoce all'agenzia di stampa Reuters. L'incidente è avvenuto dopo che il duca e la duchessa del Sussex avevano partecipato a una cerimonia di premiazione della Ms. Foundation for Women martedì sera.

«Ieri sera, il duca e la duchessa del Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un quasi catastrofico inseguimento in macchina per mano di un gruppo di paparazzi molto aggressivi», ha detto il portavoce in una nota.

Harry e Meghan, l'incidente a New York

«Questo incessante inseguimento, durato più di due ore, ha provocato più collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del NYPD (dipartimento di polizia di New York)».

Impossibile non ripensare alla tragedia in cui morì la madre di Harry, la principessa Diana, nel 1997 anche lei dopo essere sfuggita dai paparazzi che l'avevano seguita mentre era in auto verso Parigi.