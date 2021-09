Harry e Meghan, la brutta notizia dopo l'intervista a Oprah Winfrey: nuovo flop per i Sussex

Mercoledì 15 Settembre 2021, 12:04

LOLNEWS.IT - Con l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, Harry e Meghan hanno posto una pietra miliare nella storia della Royal Family. Il coraggio dei duchi di Sussex era stato premiato con una nomination agli Emmy 2021 nella categoria “Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special”: insieme a loro, anche David Letterman con la serie Netflix “Non c’è bisogno di presentazioni” e Stanley Tucci con “Searching for Italy”.

Proprio l’attore de Il diavolo veste Prada a spasso per il Bel Paese mentre assaggia i nostri migliori piatti ha trionfato… La delusione sarà stata moltissima, considerando quanto i duchi di Sussex abbiano investito – a livello personale e emotivo – nell’intervista che è stata vista in diretta solo in USA da 17 milioni di persone, diventate 49 nei tre giorni successivi. Ciò – e il clamore che le dichiarazioni dei Sussex hanno generato per settimane – non è bastato: un altro flop dopo “The bench” e “Finding Freedom”.

