Harry Maguire, allarme bomba in casa del difensore del Manchester United. Tifosi furiosi dopo l'ultima sconfitta

Grande paura quest'oggi per il calciatore Harry Maguire, capitano del Manchester United, costretto a lasciare la propria abitazione per un allarme bomba. Secondo quanto riferiscono i media britannici, il difensore inglese ha ricevuto una mail anonima, in cui gli veniva comunicato che un ordigno esplosivo era stato piazzato nella casa in cui vive con la compagna Fern Hawkins e le due figlie. Immediatamente è stata allertata la polizia, che ha considerato serie le minacce e ha mandato sul posto l'unità cinofila per effettuare controlli. Le verifiche delle forze dell'ordine sono tutt'ora in corso.

Harry Maguire, allarme bomba in casa del difensore del Manchester United

Non è un momento semplice per Maguire. Il Manchester United è reduce dalla brutta sconfitta inflitta dal Liverpool per 4-0 e la tensione con i tifosi è ai massimi storici. Il capitano inglese è uno dei principali bersagli della frangia più estrema di supporters, che ora sembra essersi spinta decisamente oltre. Intanto la società dello United ha fatto sapere che «continuerà la sua preparazione per il prossimo match di campionato» e che «non verranno forniti ulteriori dettagli sulla vicenda».