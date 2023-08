Harry Kane, scoppia la «Kanemania» in Baviera: boom di vendite per le maglie dell'attaccante inglese

Harry Kane è in Baviera. L'attaccante è stato assalito in auto dai tifosi tedeschi dopo il suo trasferimento al Bayern Monaco. Nelle ultime ore è espolsa una vera e propria Kamenmnia: sono centinaia i giovani tifosi in fila per comprare la maglia, dal costo di circa 150 euro, «nummer neun» (numero 9, ndr.) dell'attaccante e capitano della nazionale inglese.

Harry Kane al Bayern Monaco: l'assalto dei tifosi all'auto dei calciatori

I funzionari del negozio del club hanno rivelato che avevano stampato circa 100 maglie con il nome di Kane sul retro.

Harry Kane just arrived at Bayern facility #fcbayern #kane #harrykane dm for creds of video pic.twitter.com/p5LX5Db42I — Lil Big Homie (@carIosxantana) August 11, 2023

Poche ore prima il capitano inglese è arrivato in Germania con la moglie Katie Goodland.

L'attaccante è atterrato con un jet privato poco dopo le 19:00 ora locale (6:00 BST) all'aeroporto di Oberpfaffenhofen, a sud di Monaco, prima di essere trascinato via con una Audi e-tron rossa per le sue cure medicheostenendo che la sua firma è una delle più emozionanti nella storia del club.