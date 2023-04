Harry sarà all'incoronazione di Re Carlo, ma senza Meghan (invitata) e i figli. Il caos della cerimonia

Harry sarà presente all'incoronazione di suo padre re Carlo e della regina consorte Camilla. Il secondogenito del monarca ha sciolto la riserva e confermato la sua presenza alla cerimonia in agenda all'abbazia di Westminster a Londra il 6 maggio. A renderlo noto è Buckingham Palace. Ma la notizia che sta facendo il giro del mondo è che all'incoronazione non ci sarà la moglie di Harry, Meghan, duchessa di Sussex, pure invitata e i loro figli.

Re Carlo, l'incoronazione è nel caos: la lite sui vestiti, ecco cosa indosserà Camilla (e perché le reali sono furiose)

Si dice che il compleanno di Archie abbia giocato un ruolo importante nella decisione di Meghan di rimanere a casa con i suoi figli. Era già emerso all'inizio di marzo che Carlo avesse invitato il figlio minore e sua moglie alla cerimonia. Il loro portavoce aveva detto all'epoca: «Posso confermare che il Duca ha recentemente ricevuto corrispondenza e-mail dall'ufficio di Sua Maestà in merito all'incoronazione». Ma la risposta non ci arrivò.

Incoronazione nel caos

I preparativi per l'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla stanno subendo forti ritardi dovuti a una serie di problemi organizzativi, nonostante manchino poco più di tre settimane all'evento e i recenti annunci di Buckingham Palace sui dettagli della cerimonia. Lo rivela il tabloid Mirror in prima pagina, che cita fonti vicine alla famiglia reale e parla addirittura di «caos» attorno alla solenne incoronazione in programma il 6 maggio all'abbazia di Westminster. Viene chiamato in causa anche il principe ribelle Harry, secondogenito del sovrano emigrato negli Usa con la consorte Meghan dopo il traumatico strappo del 2020 dai Windsor.

Nella «corsa contro il tempo» degli organizzatori ci sono discussioni sul percorso del corteo, con la proposta di ridurlo per una ragione di costi. Dubbi anche sul cerimoniale da seguire all'interno dell'abbazia: non è chiaro ancora se le donne debbano indossare i loro diademi prima dell'ingresso della regina. E ci sono timori riguardanti Carlo III, che potrebbe inciampare in diretta e davanti a milioni di telespettatori per le ingombranti vesti previste per il sovrano nell'incoronazione. Per evitare ogni inconveniente i reali si esercitano di frequente a Palazzo in una struttura appositamente costruita che riproduce l'abbazia di Westminster