Harry, il regalo a forma di "pesce" ricevuto dalla famiglia reale che lo ha lasciato senza parole

Venerdì 29 Dicembre 2023, 10:11

Nonostante la sua reputazione e i regali divertenti fatti agli altri membri della famiglia, si dice che anche il duca di Sussex sia rimasto perplesso davanti a un dono insolito ricevuto da una parente, la principessa Margaret o "zia Margo", come racconta nel suo libro di memorie "Spare". Nonostante avesse un legame di parentela, Harry ha spiegato di non conoscerla bene. Il principe Harry, prima di lasciare i suoi doveri reali nel 2020 e trasferirsi negli Stati Uniti con Meghan Markle, partecipava regolarmente alle festività reali. Si diceva che avesse una predilezione per i regali divertenti, talvolta audaci, ma una volta a rimanere sbalordito fu proprio lui. Il momento imbarazzante è avvenuto quando ha aperto il regalo da parte della zia Margaret, scoprendo una penna con un pesce di gomma attorno. Questo particolare regalo ha lasciato Harry perplesso e senza parole. La sua reazione è stata di sorpresa e un po' confusa di fronte a un dono così inusuale. Questo episodio ha aggiunto un tocco di stranezza in più alle tradizioni natalizie della famiglia reale, evidenziando la natura eccentrica degli scambi di regali durante le loro celebrazioni. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock music by Korben MKdB



