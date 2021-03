NEW YORK - Adesso sì che Harry può dire di essere diventato “un californiano”. Arriva infatti la notizia che il 36enne duca di Sussex è stato assunto dalla BetterUp, una importante start-up di Silicon Valley. Harry ricoprirà il ruolo di Cio (Chief Impact Officer), e sarà responsabile cioé della strategia della società . La BetterUp è specializzata nel creare programmi di supporto mentale, consulenza e tutoraggio per i dipendenti delle grandi aziende, inclusi giganti come la At&t e la Chevron.

Prince Harry has joined Silicon Valley startup BetterUp as its chief impact officer.

The company, which provides coaching and mental health services to clients, lists the Duke of Sussex as part of its leadership team. https://t.co/694UosvhEJ

— CNN (@CNN) March 23, 2021