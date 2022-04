Harry e Meghan zittiscono tutti, incredibile sorpresa alla Regina: spuntano le prove a Windsor

Venerdì 15 Aprile 2022, 11:39

LOLNEWS.IT - Negli ultimi giorni si è fatto un gran chiacchiericcio sulla scelta di Harry e Meghan di volare in Olanda per presenziare gli Invictus Games e di snobbare completamente la Regina, ma la visita c’è stata. Come confermano tabloid come The Sun o l’Express, i Sussex – evidentemente troppo stanchi di apparire come i cattivi nella narrazione della stampa – hanno deciso di fare tappa a Windsor per poi proseguire verso la terra dei tulipani. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una visita a sorpresa che avrebbe lasciato la Regina completamente spiazzata. (Foto: Kikapress - Music: "Once Againg" from Bensound.com)

Leggi anche : >> ECCO PERCHÈ HARRY E MEGHAN SE NE SONO ANDATI DAVVERO: COLPA DI WILLIAM, IL BRUTTO GESTO