Harry e Meghan inviano un messaggio di pronta guarigione a Kate e Re Carlo

Cenni di disgelo in casa reale? Harry e Meghan Markle hanno deciso di inviare un messaggio di pronta guarigione a Kate Middleton e Re Carlo. Questa mossa arriva in seguito alle notizie sulle condizioni di salute del sovrano e della moglie di William che hanno destato preoccupazione. Il principe Harry e Meghan hanno contattato Kate mentre trascorreva il suo sesto giorno di recupero da un intervento chirurgico addominale presso la London Clinic mentre Re Carlo si prepara a sottoporsi a un trattamento per la sua prostata ingrossata.

Kate Middleton, l'ipotesi diverticolite acuta e la strategia dei reali. Regno Unito in allarme per la principessa

Il messaggio

Una fonte ha detto al Mirror: «Il re e la principessa del Galles hanno ricevuto sostegno dal principe Harry e Meghan.

Camilla rompe il silenzio sulla salute di Kate Middleton e Re Carlo: cosa dichiara

Prima di rendere pubblica la notizia, il Buckingham Palace ha cercato di comunicare privatamente con tutti i membri anziani della famiglia reale, inclusi Harry e Meghan. Tuttavia, sembra che la notizia sia stata diffusa pubblicamente in breve tempo a causa della necessità di annullare alcuni impegni pubblici del re.

I commenti

Dickie Arbiter, ex addetto stampa della Regina Elisabetta, ha espresso soddisfazione per la decisione dei Sussex di inviare un messaggio di pronta guarigione. Ha sottolineato l’importanza di riconoscere la gravità dell’intervento chirurgico di Kate Middleton e l’operazione imminente di Re Carlo. Arbiter ha commentato: «È positivo che Harry abbia riconosciuto che sua cognata è stata sottoposta a quello che è ovviamente un intervento chirurgico serio e suo padre verrà sottoposto a un’operazione a 75 anni. È la cosa giusta da fare per riconoscerlo».