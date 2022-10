Harry e Meghan, le cose si stanno complicando per il principe: cosa succede

Lunedì 24 Ottobre 2022, 08:20

Harry e Meghan, in California, si preparano ad affrontare un periodo per niente semplice: Netflix starebbe facendo un passo indietro rispetto al famoso documentario sui Sussex per cui è stato firmato un contratto milionario. Secondo la corrispondente statunitense Christina Garibaldi, Harry avrebbe avanzato delle richieste per fare delle modifiche alla docu-film che Netflix non avrebbe gradito. Harry sarebbe apparso poco coerente tra le dichiarazioni fatte - e modificate - nel suo libro autobiografico (anche questo prossimo all’uscita) e quanto dichiarato invece nel film di Netflix. “Raccontare una storia coerente può essere difficile attraverso tutti questi mezzi [...] Stanno cercando di essere attenti ed evitare ricadute” ha spiegato la corrispondente. L’uscita, intanto, è agli sgoccioli: atteso per dicembre, il film sarebbe stato posticipato al 2023, anche a causa dell’inaspettata accoglienza da parte del pubblico di The Crown. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

