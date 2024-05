Harry e Meghan ignorano il desiderio della defunta regina Elisabetta: è un incubo per i royals

Giovedì 23 Maggio 2024, 09:08

Il principe Harry e Meghan Markle stanno organizzando la loro vita pubblica per i prossimi mesi ma, a quanto pare, lo stanno facendo scontentando in tutto e per tutto la famiglia reale britannica e, addirittura, andando contro quello che era il desiderio della compianta Regina Elisabetta II. La coppia, infatti, programmando i suoi tour per i prossimi mesi sta facendo arrabbiare non poco la royal family, tanto è vero che i tabloid d'Oltremanica parlano della questione come un vero e proprio "incubo" per Buckingham Palace e la corte di Re Carlo III. Ma cosa c'è di tanto terribile nel loro desiderio di viaggiare in giro per il mondo? Perché la situazione è tanto inaccettabile per la famiglia reale? E, soprattutto, qual era il desiderio della Regina Elisabetta II a riguardo? Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



