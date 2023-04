Lunedì 24 Aprile 2023, 15:37

L’Inghilterra ancora non si dà pace dei dissidi tra il principe Harry e suo padre Re Carlo, prossimo re quando il 6 maggio prossimo si svolgerà la sua incoronazione. Tanto è vero che il Newsweek pubblica oggi un resoconto sui rapporti tra Carlo e Diana in attesa della nascita di Harry come a voler narrare un antefatto importante sulla crisi odierna padre-figlio.

La principessa Diana descrisse la nascita del principe Harry come il momento in cui il suo matrimonio «andò in malora», mentre una biografia autorizzata del re Carlo III diceva che in quel momento aveva tagliato fuori gli amici che sua moglie credeva stessero «cospirando contro di lei».

Il momento di rottura tra Carlo e Diana



Le prospettive di Carlo e Diana sembrano entrambe inquadrare il periodo intorno alla nascita del Duca di Sussex come un momento cruciale durante il quale le relazioni si sono interrotte, ma i loro resoconti di come è successo sono stati notevolmente diversi.

La principessa ha descritto la coppia come «molto, molto unita» nelle settimane prima della nascita, mentre il matrimonio è crollato in seguito. Ma aveva sospettato che Carlo fosse segretamente innamorato di Camilla, ora regina consorte, sin da prima del suo matrimonio.

Nel frattempo, un libro del 1994 per il quale il re ha rilasciato interviste, ha detto che Carlo ha lottato per far fronte agli “sbalzi d’umore” di Diana e ha ostracizzato gli amici nel tentativo di placarla.

Il confronto, comprese sia le somiglianze che le differenze, fornisce una visione chiave di una delle epoche più discusse della vita di Carlo mentre si prepara per la sua incoronazione il 6 maggio. Il crollo del matrimonio di Diana e Carlo è stato riportato sotto i riflettori negli ultimi anni attraverso una serie di drammatizzazioni, tra cui la serie Netflix “The Crown”.

Il principe Harry ha anche fatto frequenti riferimenti alle esperienze di sua madre nello spiegare i propri sentimenti riguardo alla monarchia, raccontando alla serie TV di Apple “The Me You Can’t See”: «Ho un sacco di mia madre in me».

Le registrazioni di Lady D



Soprattutto, però, per molti in Gran Bretagna e in America Diana è ancora il prisma attraverso il quale viene percepita la relazione di Carlo e Camilla anche mentre si avvicinano alla loro incoronazione come Re e Regina Consorte. La principessa Diana ha descritto le sue lotte con la bulimia, i suoi sospetti su Camilla e il crollo del suo matrimonio in nastri che ha registrato segretamente per il libro del 1992 del biografo Andrew Morten “Diana: Her True Story”.

A quel tempo, il suo coinvolgimento era tenuto segreto, ma le edizioni successive pubblicate dopo la sua morte includevano la trascrizione completa dei suoi commenti.

Diana disse a Morton: «Poi tra la nascita di William e Harry c’è l’oscurità totale. Non ricordo molto, l’ho cancellato, è stato un tale dolore. Tuttavia, Harry è apparso per miracolo. “Siamo stati molto, molto vicini l’uno all’altro nelle sei settimane prima della nascita di Harry, il più vicino possibile. Poi, all’improvviso, quando è nato Harry, è andato tutto a rotoli, il nostro matrimonio, l’intera faccenda è andata a rotoli».

Il principe Harry è nato nel settembre 1984, tre anni dopo il loro matrimonio nella cattedrale di St Paul, nel luglio 1981. La principessa non è entrata nei dettagli, ma ha detto che a un certo punto ha parlato con la regina, che ha suggerito che la sua bulimia fosse la causa dei problemi nella sua relazione, mentre Diana sentiva invece che era soltanto un sintomo.