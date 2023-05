Venerdì 19 Maggio 2023, 07:43 - Ultimo aggiornamento: 07:49

A cavallo sulle rotaie della metropolitana, a piedi di corsa, su un furgoncino lanciato a folle velocità, in bilico sul portellone di un aereo spalancato sul vuoto. Con frusta e senza, ancora deciso a salvare il mondo. «Il punto non è crederci, ma con quanta forza ci credi», esclama Harrison Ford che sullo schermo ne combina di tutti i colori. Ottant'anni e non sentirli. Anche perché la tecnologia fa miracoli e nei primi 25 minuti di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quinto capitolo della spettacolare saga creata da Lucas & Spielberg, presentato ieri in anteprima a Cannes tra squilli di tromba e folla in delirio (fuori concorso, sarà in sala dal 28 giugno), l'attore appare ringiovanito di 40 anni grazie a un sofisticato sistema di "de-aging", chiamato Fran, che rimette indietro le lancette del tempo. E riporta Ford stesso, nei panni del leggendario eroe archeologo, a quel primo capitolo intitolato I predatori dell'Arca perduta, deflagrato nel 1981 e destinato a influenzare l'immaginario collettivo di 4 generazioni.

Emozionato e sempre scattante (compirà 80 anni il 13 luglio), l'attore è stato accolto sulla Croisette da centinaia di fan (alcuni erano mascherati da Indiana Jones, con frusta e cappellaccio), pronto a ricevere la Palma onoraria. Accompagnato sul red carpet dalla moglie Calista Flockhart che gli teneva stretta la mano e dalle epiche, inconfondibili musiche di John Williams, Ford ha portato a Cannes non solo il film ma anche le speranze della Disney di riconciliare il pubblico con la saga: nel 2008 il precedente capitolo Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo non era stato proprio un successo e in molti scommettevano che le avventure dell'impavido archeologo sarebbero finite là. Invece, diretto non più da Steven Spielberg ma da James Mangold, riecco Harrison che in questo nuovo blockbuster da 294,7 milioni di dollari, un record, ambientato nel 1969, in piena Guerra Fredda tra Usa e Russia per la conquista dello spazio, si trova a combattere ancora una volta contro i nazisti. E, sfidando il cattivo Mads Mikkelsen, scienziato ex SS che collabora con la Nasa, si prepara a recupere il "quadrante del destino", un congegno capace di cambiare il corso della storia permettendo ai russi di sbarcare sulla Luna prima degli americani. Nella sua eroica impresa il professore è aiutato dalla figlioccia Helena (l'attrice Phoebe Waller-Bridge), ancora più intraprendente di lui, insomma un personaggio femminile incisivo in linea con lo spirito del tempo. Tanto che l'attrice sarebbe in predicato per succedere proprio a Ford. Intanto l'attore non si risparmia. «Mi manca il deserto, mi manca il mare e svegliarmi ogni mattina chiedendomi quale meravigliosa avventura ci porterà il mondo», dice Indiana Jones all'inizio, quando le note adrenaliniche della hit dei Rolling Stones Simpathy for the Devil lo risvegliano dal pisolino che da bravo pensionato stava schiacciando davanti al camino. E l'avventura ricomincia. Del cast fanno parte anche Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Boyd Holbrook. Dopo l'anteprima, hanno fatto festa tutti insieme al party blindato ospitato dal Carlton.Nella sua lunga carriera in cui ha interpretato l'eroe americano in grandi successi come Star Wars e Blade Runner, Harrison Ford non ha mai vinto l'Oscar. «Non me lo aspetto più e non me ne importa», ha dichiarato dalla fattoria del Wyoming dove vive con Calista. E ha confessato che all'inizio non approvava l'idea di essere ringiovanito dall'intelligenza artificiale. «Mi sono ricreduto quando ho visto il prodigio compiuto dai tecnici di Indiana Jones che hanno messo insieme le mie interpretazioni degli ultimi 40 anni. E' sempre la mia faccia. E rivederla mentre dico le battute del nuovo film è una cosa fantastica».