L’attrice Gwyneth Paltrow ha raccontato di aver contratto il Covid qualche mese fa e di non esserne completamente uscita, dato che ora sta affrontando i postumi della malattia: «Ho la nebbia mentale» ha affermato sul suo sito web. «Ho avuto il Covid-19 all'inizio, e mi ha lasciato un pò di affaticamento, spossatezze e un senso di nebbia mentale. A gennaio, ho fatto alcuni test che hanno mostrato livelli molto alti di infiammazione nel mio corpo». È quanto afferma l'attrice su Goop, il suo sito sito internet.

Gwyneth Paltrow riduce i suoi impegni sul set: «Non amo più recitare»

In post #GwynethPaltrow says she has #longhaul #COVID. Don't wish this on anyone & hope she's ok. https://t.co/fDfETOKPvm cc @DrJenGunter

She uses post to talk about & market her chiropractor's intuitive fasting "treatment" & other products. Science? No. Detox? Ugh.

Not cool.

— Timothy Caulfield (@CaulfieldTim) February 18, 2021