Guendalina Tavassi, la festa per i 6 anni della figlia è a tema "Pamela Prati". E a sorpresa arriva anche la showgirl

Altro che Frozen e Peppa Pig, i bambini di oggi sognano Pamela Prati. Forse non tutti, ma sicuramente la piccola Chloe, figlia dell'ex gieffina Guendalina Tavassi, ha un debole per l'ex diva del Bagaglino. La bimba ha scelto di festeggiare il suo sesto compleanno con un party a tema "Pamela Prati". Desiderio esaudito, la figlia di Guendalina Tavassi ha avuto la festa che sognava. E c'è tutto ciò che una bimba possa desiderare: l'angolo del trucco di Pamela Prati, l'angolo dei selfie di Pamela Prati, il trono per le foto... di Pamela Prati, naturalmente.

Le immagini della festa arrivano direttamente dal profilo Instagram di Guendalina Tavassi, che ha immortalato ogni momento del party nelle sue stories. Ma una festa del genere non poteva dirsi completa senza l'arrivo della vera Pamela Prati, in carne e ossa, che ha sugellato il momento con un bel selfie con la piccola Chloe. Altro che cartoni animati, le bimbe di oggi sognano la tv, quella dei talk show, soprattutto se figlie d'arte. E il web insorge: «Quando il trash non ha limite», «povera bambina», «poi ci lamentiamo di come crescono i nostri figli».



Ultimo aggiornamento: 11:29

