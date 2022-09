Regina Elisabetta, morta guardia reale che scortò il feretro il giorno dei funerali: aveva 18 anni

Una guardia reale di 18 anni che camminava dietro la bara della Regina Elisabetta durante il corteo funebre nella storica cerimonia dell'altra settimana è stata trovata morta nella sua caserma di Londra. Si chiamava Jack Burnell-Williams, e lunedì 19 settembre aveva avuto l'onore di scortare il feretro della defunta Regina durante il suo ultimo viaggio.

Funerali Elisabetta, poliziotto sviene durante la cerimonia: portato via in barella

IL DECESSO DELLA GUARDIA

Mancavano pochi minuti alle 16 di mercoledì quando la polizia e i paramedici del London Ambulance Service sono stati chiamati a Hyde Park Barracks a Knightsbridge, nella capitale inglese, perché il ragazzo era stato trovato privo di sensi. Ma per lui, nonostante l'intervento dei soccorsi, non c'era nulla da fare. Non è restato che dichiararlo morto.

LE CAUSE DEL DECESSO

La madre del soldato ha condiviso un ricordo molto toccante di suo figlio - conosciuto come Jak da familiari e amici - corredata da una foto del giovane. La polizia - riportano i media britannici - non sta attualmente trattando la morte come sospetta. Si tratta certo di una morte improvvisa ma dai primi accertamenti non sembra emergere nulla di strano che possa far pensare al coinvolgimento di terze persone.

CHI ERA

Burnell-Williams di Bridgend, nel Galles del Sud, era probabilmente una delle reclute più giovani della Household Cavalry, truppa elite deputata della sicurezza del Capo dello Stato.