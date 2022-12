Greta Menchi aggredita da un cane al volto, le immagini choc: «Non so che razza fosse ma aveva dei denti che sono dei bisturi»

Greta Menchi sconvolge i fan. La famosa youtuber italiana, che nel 2017 riesce ad entrare a far parte della giuria della Kermesse della musica italiana ovvero Il Festival di Sanremo (edizione vinta da Francesco Gabbani), appare su Instagram con il volto tumefatto. Labbra gonfie e cerotti intorno al naso. «Il multiverso è un concetto di cui conosciamo davvero poco». La seconda foto spaventa piu' della prima. il volto è fotografato piu' da vicino, Greta ha una garza sporca di sangue tra le labbra (evidentemente gonfie) e i cerotti partono dal lato del naso e arrivano fino alle labbra. Poi finalmente arrivano le spiegazioni, perché sono moltissime le persone che le hanno chiesto cosa fosse accaduto. Greta Menchi è stata aggredita da un cane.

Greta Menchi, le immagini choc: «Mi ha aggredita un cane»

«Ieri sera mi ha morso un cane, non vi so dire che razza di cane fosse sappiate solo che ha dei denti che sono dei bisturi». Parte così il racconto della doppiatrice. «In un secondo mi ha tagliato tutto qua», Greta indica la parte del naso che è coperta da cerotti. «Sono corsa al pronto soccorso perchè non riuscivo a capire neanche il danno solo che sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto e niente mi hanno suturato dentro, perchè di solito per le cose di animali per il rischio di infezioni non si mettono i punti però a me li hanno messi dentro e stamattina mi hanno rimandato al Sant'Eugenio per parlare con un chirurgo plastico per capire qui perchè qua è tutto aperto e ora vedimao un attimo che mi dicono, vabbè un film la mia vita». È in attesa del consulto del medico la Menchi che ora rischia di dover ricorrere al chirurgo plastico per coprire i danni della ferita.

«Giusto per non far preoccupare le persone è tutto ok, spero che non mi mettano i punti la fuori - e indica il naso -perchè fortunatamente non è che ha strappato la pelle il cane, nella sfortuna è andata bene l'unica cosa adesso è che io che amavano i cani adesso è finita».