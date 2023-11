Greta Garbo, in vendita la residenza californiana: quanto costa?

Venerdì 24 Novembre 2023, 11:37

Greta Garbo, la leggendaria attrice svedese-americana, ha lasciato un segno indelebile a Hollywood durante la sua illustre carriera. Mentre il suo talento sul grande schermo continua ad affascinare il pubblico, la sua ex residenza di Beverly Hills, posizionata sulla raffinata collina di Sunset Boulevard, è diventata un simbolo del suo stile di vita riservato. Questa dimora iconica è recentemente stata messa in vendita tramite Berkshire Hathaway HomeServices, al prezzo di 9,5 milioni di dollari. Acquistata da Greta Garbo nel 1937, durante l'uscita del celebre film Camille, questa dimora rappresentava un luogo condiviso con il suo caro amico e presunto fidanzato Leopold Stokowski, il rinomato direttore d'orchestra britannico, successivamente sposato con Gloria Vanderbilt. Nonostante ciò, dopo il rilascio di Ninotchka nel 1939, Garbo si trasferì in un'altra residenza in affitto.



