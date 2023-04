Mare Fuori, Greta Esposito (Nina) e il successo impovviso: «I miei genitori mi aiutano a gestirmi».

Mare Fuori prima, ora Shake, la nuova serie televisiva che vede Greta Esposito protagonista. Una protagonista inaspettata, amata dal pubblico a casa. «C’è un momento preciso in cui ho capito quanto Mare fuori fosse amato. Quando ho aperto la porta e mi ha visto, il suo viso ha perso colore: è rimasta a bocca aperta, con gli occhi spalancati, quasi pietrificata, tanto che gli asciugamani che aveva in mano le sono caduti. Poi ha cominciato a urlare: “Tu sei Nina, sei Nina di Mare fuori”. Avevo già incontrato tanti ammiratori, ma nessuno aveva mai reagito così. Lì ho capito che Mare fuori stava davvero diventando “qualcosa” di grosso, un fenomeno. Infatti da allora è stato un crescendo». Il racconto di "Nina" è sull'ultimo numero di Di Più Tv in edicola.

Rocco Hunt: «Mare Fuori? A Sanremo portai un rap in napoletano ma le radio mi chiesero di tradurlo in italiano»

La nuova serie

Shake, disponibili su RaiPlay è una serie ispirata all’Otello, la celebre tragedia di William Shakespeare, «ma rivisitata», racconta ancora Greta Esposito. «La storia non è ambientata nella Venezia del Seicento, come nell’opera originale, ma ai giorni nostri, in un liceo romano. Io interpreto Emilia, che nella tragedia è la moglie di Iago, il “rivale” di Otello. Qui, però, Iago è interpretato da una donna e io sono la sua compagna. Il mio è un personaggio che fa da collante all’interno della scuola, un’adolescente in cerca della propria identità. Interpretarla mi ha fatto ripensare a quando anche io ero una studentessa del liceo classico».

E proprio al Liceo, Greta ha cominciato a frequentare dei corsi di teatro. Una passione condivisa con il canto tanto che dagli otto ai diciotto anni, ha fatto parte del coro delle voci bianche del teatro San Carlo di Napoli, la sua città. Con Nina in Mare Fuori, Greta Esposito ha avuto il suo primo ruolo da protagonista. Ma il successo non è arrivato subito. «La “svolta” è arrivata l’anno scorso, quando la serie è sbarcata sulla piattaforma Net!ix, ottenendo milioni di visualizzazioni e tutti hanno cominciato a parlarne. Da allora è stato un crescendo che non si è ancora fermato».

Vita privata

Greta vive ancora a Napoli e cerca di mantenere i piedi per terra. Ad aiutarla in questo i suoi genitori: «Loro non hanno mai ostacolato la mia scelta di fare l’attrice, anche se non fanno parte del mondo dello spettacolo. Mia mamma è una pediatra e mio padre è un professore universitario. Nello stesso tempo, però, mi ricordano sempre che il successo, come è arrivato all’improvviso, se ne può andare altrettanto velocemente». Quindi «devo pensare soprattutto a impegnarmi, a fare bene il mio lavoro: il “contorno” non conta»