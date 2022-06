Chi è Gregorio Paltrinieri: anni, fidanzata e passioni del nuotatore con il sogno dell'Nba

Lo chiamano il caimano perché non lascia nulla agli avversari. Gregorio Paltrinieri, 27enne di Carpi, è la stella del nuoto italiano. Alle olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 ha vinto l'oro, mentre a Tokyo 2020 un bronzo e un argento. La sua più grande passione però non è la piscina. "Greg", come lo chiamano i compagni di liceo con cui è tuttora legato, è innamorato del basket. Tanto da svegliarsi durante la notte per non perdere le partite dell'NBA. Della pallacanestro conosce tutto: nomi di giocatori, record e curiosità delle squadre. Oggi porta a casa un altro trofeo: il gradino più altro del podio nei 1500sl ai Mondiali di nuoto a Budapest. Ma anche un record: il primato europeo.

Gregorio Paltrinieri lancia Dominate the Water: gare di nuoto in acque libere per la tutela del mare

Gregorio Paltrinieri, il caimano

Ha il primato mondiale dei 1500 stile in vasca corta, ma anche quello europeo nei 1500 in vasca lunga. È soprannominato Greg ed è specializzato nello stile libero. Appassionato di Basket e innamorato del mito di Ian Thorpe, è una delle stelle più brillanti del nuoto italiano. Paltrinieri nasce a Carpi il 5 settembre 1994, inizia a muovere le prime bracciate in piscina alla tenera età di 3 mesi. Specializzato inizialmente nella rana, a 12 anni passa allo stile libero, grazie al quale ottiene nel 2011 i primi successi a livello nazionale. Il primo risultato di rilievo arriva a 17 anni, quando nei 1500 stile che disputa al 48° Trofeo Sette Colli ferma il cronometro in 15’04’90, segnando la quarta migliore prestazione di sempre in Italia.

L'anno della svolta

Il 2017 è l'anno della svolta. Greg decide di lanciarsi anche nel nuoto di fondo, bisognoso di nuove sfide e nuove avventure per ritrovare quella motivazione che la vittoria olimpica gli aveva tolto. Inizia così ad allenarsi per diventare competitivo sulla 10km, distanza olimpica del nuoto di fondo. Ai Campionati Mondiali di Budapest 2017, Greg difende il titolo mondiale nei 1500 stile, entra così definitivamente nella storia, come uno dei più forti nuotatori di sempre nella distanza: Kazan 2015, Rio 2016, Budapest 2017: l'azzurro ha compiuto il Grande Slam. Sempre a Budapest il caimano del nuoto azzurro vince il bronzo negli 800sl, nella gara vinta dal "gemello diverso" Gabriele Detti.

La fidanzata

Paltrinieri è fidanzato con la schermitrice plurimedagliata Rossella Fiamingo. Per il Capodanno 2021 ha scelto Napoli, seduto su una tavola in mezzo al mare. Su instagram ha pubblicato le foto della notte magica trascorsa assieme alla fidanzata e a due amici.