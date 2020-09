Grande Fratello Vip 2020, Myriam Catania: «Ho chiesto consigli al mio ex Luca Argentero»

Myriam Catania, attrice, doppiatrice ed ex di Luca Argentero è fra i concorrenti del Grande Fratello Vip, condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini, dopo la gestione Ilary Blasi, con il duo di opinionisti formato da Pupo ed Antonella Elia. Per la sua partecipazione Myriam Catania ha chiesto consiglio a Luca Argentero.

Luca Argentero, oggi acclamato attore, ha infatti preso parte al reality, allora solo in salsa non famosi: “Mi ha dato una serie di motivi per farlo e una serie di motivi per non farlo e poi mi ha detto "decidi tu" – ha rivelato in un’intervista a “Chi” - Mi ha spiegato che è un'esperienza forte, che potrebbe essere difficile, ma anche divertente. Lui lo ha fatto quando aveva 20 anni, non era nessuno e non conosceva questo mondo, sono due situazioni diverse”



Oggi ha un nuovo compagno, Quentin Kammennann, ed è mamma, ma sono rimasti in buoni rapporti: “Non siamo rimasti amici perché dopo una storia così lunga, dove l'amore è stato grande, è difficile rimanere amici: se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo. Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno”.



