Elisabetta Gregoraci, Natale a Montecarlo con Briatore: ma Pierpaolo si consola baciando Giulia Salemi

Natale in famiglia per Elisabetta Gregoraci. La showgirl sta trascorrendo le feste a Montecarlo insieme all'ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. E il flirt con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip sembra ormai alle spalle. Quest'ultimo, però, non resta a guardare e proprio oggi nella casa più spiata d'Italia ha baciato Giulia Salemi. Un intreccio reso ancora più complicato dai diffcili rapporti fra la nuova fiamma di Pretelli e la Gregoraci. Sui social l'hashtag #Prelemi (crasi dei cognomi Pretelli e Salemi) sta già spopolando, a testimonianza del favore del pubblico verso la nuova ipotetica coppia.

Elisabetta Gregoraci e il Natale in famiglia

Elisabetta Gregoraci, d'altra parte, è diventata il bersaglio delle critiche social per aver "illuso" - a giudizio degli utenti - Pierpaolo Pretelli durante la sua permanenza nella casa del Gf Vip. La showgirl ha pubblicato su Instagram una foto di famiglia, insieme a Briatore e Nathan, in cui indossa un sensuale abito rosso ed augura buon Natale ai propri follower: «In questa Vigilia un po' particolare dove tante famiglie non si sono potute riunire, auguro a tutti voi e ai vostri cari tutta la serenità possibile, riempite di amore e affetto i vostri cuori».

Pierpaolo Pretelli bacia Giulia Salemi sotto il vischio

Pierpaolo Pretelli sembra averla già dimenticata. Approfittando della tradizione natalizia di baciarsi sotto al vischio, l'ex velino è riuscito ad avvicinarsi alla Salemi. E il bacio, decisamente appassionato, non ha lasciato indifferenti gli altri vip in casa, letteralmente pazzi per questo nuovo flirt, nato sulle macerie di una "amicizia speciale" - quella fra Elisabetta e Pierpaolo - finita male. Giulia Salemi, dal canto suo, è una vecchia "nemica" della Gregoraci: nelle sue ultime settimane di permanenza nella casa, Elisabetta l'aveva accusata di aver messaggiato a più riprese con Briatore per chiedergli "favori" nel corso delle sue vacanze in Sardegna.

