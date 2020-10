Grande Fratello Vip, il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli spiazza tutti: il gesto ripreso dalle telecamere non è passato inosservato

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci spiazza tutti: il gesto ripreso dalle telecamere non è passato inosservato. Torna ad accendersi la passione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip. I due si sono scambiati un caloroso abbraccio a cui ha fatto seguito un bacio appassionato. La showgirl calabrese è tornata dal confinamento del "Cucurio", assieme a Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria. I quattro sono stati invitati dalla produzione a rientrare nella casa per festeggiare insieme agli altri coinquilini il primo mese di questa edizione del Gf Vip. Nell'entusiasmo generale per il rientro in casa dei concorrenti, la Gregoraci si è lanciata in un abbraccio verso l'ex velino, di cui ha sentito molto la mancanza durante la permanenza nel cucurio. Tra i due, dopo un gioco di sguardi, è scattato il bacio sulle labbra, il secondo di questa edizione.

Gf Vip, lo scherzo di Tommaso Zorzi finisce male, Francesco Oppini gli lancia una sedia e minaccia: «Chiamo i legali»

I rapporti tra la ex di Biratore e Pretelli si erano un po' raffreddati dopo la lettera inviata poprrio dall'imprenditore per comunicare alla Gregoraci di tutelare loro figlio, Natan Falco. Lei aveva acconsentito, lasciando il povero Pretelli con un pungo di mosche in mano. Ora invece sembra che la lontananza dovuta al soggiorno forzato in isolamento abbia fatto scattare qualcosa nella mente di Elisabetta. I due si erano scambiati dolci pensieri attraverso il vetro che separava la Casa dal Cucurio. Che la loro tormentata storia possa arrivare essere finalmente giunta al tanto sperato lieto fine?

Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini contro l'ex Dayane Mello: «Le basta far parlare di sé»

Ultimo aggiornamento: 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA