GfVip, Elisabetta Gregoraci lascia la casa? La confessione in lacrime: «Mi isolano»

Elisabetta Gregoraci in piena crisi di nervi al Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese sarebbe addirittura pronta ad abbandonare la casa secondo quanto ha confidato a Stefania Orlando. Frasi forti contro gli altri inquilini della casa e lacrime che le hanno anche rigato il viso: «Non è bello quando vedo il gruppetto, ero triste e ci sono rimasta male devo dire. Giulia prima diceva che non voleva parlare di questa storia e adesso ne parla con tutte, è un po' infantile. Rosalinda poi, anche oggi mi ha isolata. Il brutto è che venga dalle donne. Non c’è solidarietà femminile. Fanno gruppetti e si muovono tutte insieme. Prendi Andrea, ha nominato Tommaso, eppure oggi si sono chiariti ed è stato bello. Con Giulia invece non è successo. Stanotte lascio la Casa». Elisabetta Gregoraci ha avuto un duro scontro con Adua Del Vesco, ovvero Rosalinda Cannavò.

Lite furiosa in Casa 🔥 #GFVIP Pubblicato da Grande Fratello su Mercoledì 2 dicembre 2020





Eli Gregoraci, la lite con Rosalinda

Il motivo del litigio tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda starebbe nel fatto che la seconda si sarebbe schierata dalla parte di Giulia Salemi nel conflitto con la prima. Quest’ultima avrebbe rimproverato all’attrice siciliana di non esserle stata accanto in un momento difficile. E di non aver speso per lei neanche una parola di conforto. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, si sentirebbe isolata dal resto dei compagni per quanto accaduto con la Salemi lunedì scorso. Elisabetta Gregoraci, sentendosi isolata dalle altre ragazze, chiede all'attrice siciliana di parlare. Ma scoppia una lite furiosa. «Volevo solo che mi chiedessi come stavo - urla Elisabetta Gregoraci - mi hai isolato. Ti rimprovero questo». Rosalinda sbotta: «Ogni volta che cercavo il tuo sguardo, tu mi evitavi, tu non ascolti le persone».

Elisabetta, dopo la discussione con Giulia, si sente esclusa dalle sue compagne... #GFVIP Pubblicato da Grande Fratello su Mercoledì 2 dicembre 2020





